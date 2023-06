Tigres decide que jugador extranjero será baja para el Apertura 2023

El defensa chileno Igor Lichnosvky será el sacrificado por el equipo de Tigres, actual campeón de la Liga BBVA MX para el Torneo de Apertura 2023.

Antonio Sancho, director deportivo del equipo felino, hizo el anunció de la baja del jugador extranjero viajando a la Riviera Maya, donde Tigres hace su pretemporada, para anunciarle al jugador sudamericano que no entró en planes del técnico uruguayo Robert Dante Siboldi. Además, confirmó también la permanencia de Nicolás ‘El Diente’ López.

“Si, por reglamento tienes que registrar nada más a 9 jugadores, el no formado en México que no estará registrado es Igor. Ahorita siguen todos, por registro no puedo registrar a 10 y si a 9, en ese sentido es Igor y todos los demás pues sentimos a un plantel completo y seguimos igual”, confesó en rueda de prensa desde el hotel de concentración.

Antonio Sancho declaró que para llegar a dicha decisión se pensó en que el sector defensivo se encuentra completo, por lo que el central andino no figuraba en el rol para el siguiente torneo, teniendo hasta el mes de septiembre la posibilidad de reforzar aún su plantilla, ya sea con algún extranjero o un mexicano más.

“Las condiciones es cuestión de reglamento, es un hecho que debemos tener 9 jugadores; en la parte defensiva tenemos más gente y estamos cubiertos, por eso es el no registrar a Igor, de lo otro tenemos hasta mediados de septiembre para hacer otro movimiento, así como de entrada como de salida”, adjuntó el directivo.

Nicolás López es del interés de Cruz Azul y LA Galaxy

El Diente López era uno de los extranjeros que estaba en duda su continuidad con los Tigres, se rumora que el argentino despierta el interés del equipo de Cruz Azul, aquí en México, como del Nacional de Uruguay y el LA Galaxy de la MLS.

El equipo californiano busca un sustituto para el mexicano Javier ‘Chicharito’ Hernández que se perderá el resto de la temporada por una lesión en la rodilla.