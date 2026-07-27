Tigres deja ir la victoria y preocupa la salida de Ángel Correa
Tigres no pudo sostener la ventaja ante Atlético de San Luis y, además del empate, la salida de Ángel Correa encendió las alarmas en el equipo felino.
La noche terminó con sensaciones encontradas para Tigres. Después de dejar escapar una valiosa victoria tras el empate frente al Atlético de San Luis, el conjunto felino también vivió un momento de preocupación con la salida de Ángel Correa, quien abandonó el terreno de juego y generó incertidumbre sobre su estado físico.