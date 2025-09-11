El dominio de los Tigres cada que enfrenta al León en el “Volcan”

Los Tigres quieren seguir con el buen paso que han tenido en el Apertura 2025 cuando enfrenten este sábado al León en el Estadio Universitario, en donde han impuesto un amplio dominio cada que enfrentan al conjunto guanajuatense.

Por ahora los dirigidos por Guido Pizarro marchan en la cuarta posición de la tabla general con 13 puntos después de seis jornadas, además de ser la segunda mejor ofensiva gracias a los 16 goles que han marcado.

El historial en el Volcán, todo para Tigres

Este buen momento se suma al historial positivo que tienen ante los esmeraldas, ya que de los últimos 10 partidos que han tenido en el “Volcán”, el saldo es de seis victorias para la escuadra regiomontana, tres empates y solo un triunfo para los visitantes.

Aunque son duelos bastante cerrados, sin tantas anotaciones, debido a que en este lapso de encuentros en la “Sultana del Norte”, ambos clubes no han podido marcar más de dos tantos en el juego, respectivamente.

Cabe recordar que la última vez que se enfrentaron en el Universitario fue en la fase regular del Apertura 2024 cuando empataron por marcador de 2-2, con goles de André-Pierre Gignac y Juan Brunetta para los locales y de los visitantes fueron Alfonso Alvarado y Stiven Barreiro.

Gignac volvería a la titularidad

El atacante francés apunta para ser titular en el partido de los Tigres contra el León de este sábado 13 de septiembre, ya que ha trabajado con el primer equipo durante los entrenamientos de esta semana.

Gignac no ha aparecido en el once inicial en un partido de liga en todo lo que va del año, al recordar que se perdió casi todo el Clausura 2025 por lesión y en lo que va del actual certamen, ha entrado principalmente de cambio.

Así que el regreso del “Bómboro” ante la afición auriazul podría representar un impulso adicional en lo anímico, mientras en lo futbolístico André-Pierre tratará de sumar su segundo gol del semestre, después de que le marcó al Puebla en la Fecha 4.

