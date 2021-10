Tigres lo “borra” y Gignac ya tiene nuevo trabajo en Nuevo León

El tema de Gignac en Tigres apenas empieza. Al parecer el delantero francés no está del todo contento con el actual cuerpo de entrenadores y mientras Miguel Herrera parece tenerlo “borrado”, el francés encontró un nuevo trabajo en Nuevo León.

Las declaraciones de Miguel Herrera no fueron del todo correctas. Luego de golear 0-3 al Atlético San Luis, el entrenador aseguró que si Gignac no estuvo considerado, es simplemente “porque no lo necesitan”, aunque no se refería precisamente a lo que todos entendimos, sino a que preferían no arriesgarlo por las molestias musculares que tenía.

El tema de las lesiones ha afectado a André-Pierre Gignac en estos últimos meses. Es por eso que también se maneja una mala relación con el preparador físico del encuentro, Giber Becerra, aunque hasta ahora nada se ha confirmado.

El nuevo trabajo de Gignac

En los últimos partidos de Tigres, a Gignac se la he visto en muletas. Mientras tanto, el francés ha decidido invertir en un negocio totalmente alejado de las canchas junto a otros de los ídolos del club en los últimos años, Damián Álvarez.

De acuerdo a información de medios locales, tanto Álvarez como Gignac decidieron invertir en la marca de ropa Malandro, que se distribuye por internet. Ambos formarán parte de la primera tienda oficial que se abra en México.

Gignac tiene todavía cinco jornadas por delante para jugar con Tigres frente a Cruz Azul, Pachuca, América, Chivas y Juárez en el cierre del Apertura 2021. Los felinos estarán seguramente en la fase final del torneo y con eso, el galo podría reivindicarse tanto con el Cuerpo Técnico, como con la afición. Hasta ahoa sólo ha tenido participación en dos partidos y en ninguno de ellos ha podido hacerse presente con gol.

