¡Rugido histórico! Tigres pasa por gran momento y rompe una maldición de 11 años

Los dirigidos por Guido Pizarro viven un gran momento en el Apertura 2025, donde en cinco partidos han ganado cuatro y empatado uno. Con esa sinergia ganadora, vencieron 2-1 a Pachuca en su visita al Estadio Hidalgo, escenario donde no lograban un triunfo desde 2011.

Juan Brunetta y Diego Lainez fueron los encargados de marcar para los regiomontanos, mientras que por los Tuzos descontó Kennedy al 77’. En un duelo intenso y lleno de tensión, con tres expulsados, los Tigres rompieron una racha sin ganar en territorio hidalguense.

El único sobreviviente de aquel triunfo felino del Apertura 2011 es Nahuel Guzmán. En aquella ocasión, los Tigres se impusieron 3-2 con goles de Joffre Guerrón, Gerardo Lugo y Juninho, mientras que por Pachuca marcaron Gustavo Alustiza y Ariel Nahuelpán.

En ese entonces, el equipo era dirigido por el histórico Ricardo “Tuca” Ferretti, quien en ese mismo torneo guio a los felinos a romper una sequía de casi 30 años sin título. Un año más tarde llegaría André-Pierre Gignac, iniciando la era dorada de los regiomontanos.

Ahora, Tigres buscará extender su buena racha previo al arranque de la Liguilla 2025 cuando reciba a Tijuana en el Volcán en la Jornada 15 del Apertura 2025.