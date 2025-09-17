La positiva racha de Tigres en el Apertura 2025 que lo convierte en favorito vs Chivas

Tigres visita a Chivas en la cancha del Estadio Akron, partido pendiente de la Jornada 1 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Dirigidos por Guido Pizarro, el conjunto de la UANL luce como favorito ante el ‘Rebaño Sagrado’, pues la escuadra de Nuevo León encara el partido tras empatar son goles frente al Club León y en la presente campaña, no han perdido en calidad de visitantes, teniendo un registro de dos victorias y un empate en territorio ajeno.

Te puede interesar: ¿Quieres ser compañero de equipo de Guillermo Ochoa? Así puedes calificar para trabajar en el Limassol de Chipre

La buena racha de Tigres ante Chivas

A pesar de no contar con André-Pierre Gignac por un golpe en la rodilla derecha, la escuadra de ‘La U de Nuevo León’ cuenta con Ángel Correa, quien fue su refuerzo bomba para el certamen en curso. Proveniente del Atlético de Madrid, ‘Angelito’ tiene marca de tres goles en el Apertura 2025, convirtiéndose en una pieza clave del equipo.

Del otro lado, el ‘Rebaño Sagrado’ comandado por Gabriel Milito llega al partido pendiente tras vencer al Club América en el Clásico Nacional. Sin embargo, el Club Deportivo Guadalajara no ha podido hacer pesar su casa en el semestre actual, donde tienen racha de un triunfo y dos partidos perdidos frente a su gente.

La última ocasión en la que Tigres se hizo de los tres puntos en el Estadio Akron, el equipo de Nuevo León lo hizo por goleada, pues ganaron por marcador de 4-0 en la Jornada 14 del Apertura 2023. Incluso en el Clausura 2023, el cuadro de la UANL levantó el título en la cancha de Chivas, teniendo una racha positiva en Guadalajara.

Te puede interesar: ¿Bye, Rayados? Sergio Ramos presume nuevo equipo en redes sociales