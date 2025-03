La razón de la expulsión a Nahuel Guzmán al terminar el Necaxa vs Tigres

Los Tigres de la U de Nuevo León rompieron una racha negativa de dos derrotas de forma consecutiva y recuperaron el camino del triunfo al derrotar 2-1 a los Rayos del Necaxa en la cancha del estadio Victoria. Con este triunfo los de la Sultana del Norte consiguieron su sexta victoria de forma seguida en contra de los Rayos y superaron en la tabla general a los hidrocálidos.

Al final no todo fue positivo para los Tigres, su guardameta el argentino, Nahuel Guzmán salió expulsado al terminar el encuentro. El arquero argentino le festejó de forma efusiva a los rivales y el silbante terminó viendo la tarjeta roja ya después del pitazo final, esa sería la razón por la que se perdería el próximo duelo ante Gallos Blancos del Querétaro.

Paunovic habla sobre la expulsión de Nahuel Guzmán

Tras el partido, el entrenador de Tigres, Veljko Paunovic habló del tema en la conferencia de prensa y confesó su sentimiento de una persecución sobre Nahuel Guzmán.

“Creo que, según lo que yo entendí, él había visto a tres aficionados nuestros entre la multitud de la afición de Necaxa y fue a saludarlos, pero yo no me quiero adelantar Estamos investigando lo ocurrido, porque por ahí hay temas para apelar. No me parece justo también que se tome así a Nahuel, que se lo trate así. Desde luego que ha sido un jugador clave para nosotros y sigue siendo uno de los más valiosos que tenemos en la plantilla”, mencionó el entrenador de Tigres.

Por ahora los Tigres se preparan para medirse al Cincinnati a mitad de semana en la Liga de Campeones de la Concacaf, antes de regresar a la actividad del Viernes Botanero el próximo partido en la Liga MX frente a Querétaro.