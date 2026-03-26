Tigres vs América: Ver en VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 14 del Clausura 2026 en la Liga BBVA MX Femenil; marcador online

La Liga BBVA MX Femenil arranca en su Jornada 14 este 25 de marzo de 2026 con uno de los partidos más esperados del Clausura 2026, Tigres Femenil recibe al Club América Femenil en el Estadio Universitario, en un choque directo por la cima de la tabla. Con ambos equipos igualados en 30 puntos, el encuentro tiene sabor de Liguilla.

Las Amazonas llegan en buen momento tras imponerse 2-0 al Atlético de San Luis, mostrando solidez en ambas áreas y confirmando su poderío ofensivo liderado por Diana Ordóñez, quien vive un torneo espectacular y se mantiene como una de las máximas goleadoras del campeonato.

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Del otro lado, las Águilas dirigidas por Ángel Villacampa atraviesan un gran momento futbolístico, luego de golear 3-0 a Puebla en la jornada anterior. Con un estilo ofensivo bien definido y jugadoras desequilibrantes en el último tercio, América buscará romper la inercia reciente ante Tigres y dar un golpe de autoridad fuera de casa.

Alineaciones del Tigres vs América de la Jornada 14 de la Liga BBVA MX

Local: Santiago (#1, Portera); Natalia Colín (#2, Defensa); Greta Espinoza (#4, Defensa); Mariza Nascimento (#20, Defensa); Anika Rodríguez (#22, Defensa); María Sánchez (#7, Media); Emma Watson (#15, Media); Sandra Mayor (#9, Delantera); Jennifer Hermoso (#10, Delantera); Diana Ordóñez (#12, Delantera); Myra Delgadillo (#14, Delantera).

Visitante: Sandra Paños (#1, Portera); Chidinma Okeke (#4, Defensa Central); Kimberly Rodríguez (#15, Defensa Central); Mariela Ramos (#28, Defensa); Gabriela García (#5, Media); Irene Guerrero (#8, Media); Nancy Antonio (#18, Media Ofensiva); Sarah Luebbert (#22, Media Ofensiva); Jana Gutiérrez (#25, Media Ofensiva); Scarlett Camberos (#10, Delantera); Geyse Da Silva (#17, Delantera).

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