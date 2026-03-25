Mientras la Hormiga González vale 7 millones, este es lo que vale el jugador más joven del Portugal

La Selección Mexicana y Portugal se enfrentarán este sábado 28 de marzo en la reinauguración del Estadio Banorte, un duelo de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 que promete emociones y que podrás seguir en vivo por TV Azteca a través de Azteca 7, sitio y APP de Azteca Deportes.

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Llegada de Portugal a México para el partido del 28 de marzo

El choque pondrá frente a frente a dos futbolistas jóvenes que representan el futuro en el ataque de cada selección con realidades muy distintas en cuanto a su valor de mercado.

¿Cuál es la diferencia de valor en el mercado entre Hormiga González y Gonçalo Ramos?

Por un lado, Armando “Hormiga” González, delantero de las Chivas de Guadalajara (22 años), está tasado en 7 millones de euros, según el portar Transfermarkt. El atacante mexicano ha sido una de las revelaciones de la Liga BBVA MX, destacando por su velocidad, capacidad para abrir espacios y contundencia a la hora de definir. Su crecimiento ha sido constante y, aunque aún no figura entre los nombres más cotizados del futbol internacional, ha recibido oferta y ha estado en la mira de equipos del futbol europeo, se ha convertido en una pieza clave para el esquema ofensivo de las Chivas y un prospecto interesante para la Selección Mexicana.

En contraste, Portugal contará con Gonçalo Ramos, delantero de 24 años que milita en el Paris Saint-Germain. Su valor de mercado asciende a 35 millones de euros, reflejo de su experiencia en competiciones europeas y su capacidad goleadora en escenarios de máxima exigencia. Ramos, formado en el Benfica, ha demostrado ser un atacante versátil, capaz de jugar como referencia en el área o de asociarse en el frente ofensivo. Su presencia en el PSG le ha permitido medirse semana a semana con defensas de élite, consolidando su reputación como uno de los talentos más prometedores del futbol europeo.

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La diferencia de cifras entre ambos jugadores es abismal: mientras González representa la esperanza de un futbol nacional en desarrollo, Ramos encarna la consolidación de un proyecto europeo con proyección mundial. Sin embargo, el terreno de juego suele equilibrar las estadísticas y los millones, y este partido será una oportunidad para que el mexicano muestre que puede competir de tú a tú contra figuras de talla internacional.

¿Dónde ver el partido de México vs Portugal en VIVO y GRATIS?

El partido de preparación entre México y Portugal lo podrás ver en VIVO y GRATIS a través de Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes con la mejor narración y análisis del mejor equipo, Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague, Carlos Guerrero, David Medrano, entre otros.

