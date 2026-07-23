Tigres vs Atlético San Luis, ver EN VIVO y GRATIS la transmisión del partido de la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

¡De lujo! Regresan las emociones del futbol mexicano con el espectacular partido entre Tigres vs Atlético San Luis en duelo correspondiente a la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, el cual podrás disfrutar EN VIVO y GRATIS a través de la pantalla de TV Azteca Deportes.

No te pierdas este partidazo a través del Canal 7 de televisión abierta, el sitio web de azteadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes este sábado 25 de julio en punto de las 8:50 pm tiempo del centro de México desde el Estadio Universitario “El Volcán”.

El conjunto felino buscará su primer triunfo tras haber caído ante Xolos de Tijuana en la Jornada 1, mientras que los tuneros querrán dar la sorpresa tras caer en los últimos minutos frente a Cruz Azul en casa.