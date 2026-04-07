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Tigres vs Chivas EN VIVO y GRATIS, Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Disfruta completamente en vivo el partido entre los felinos y el Rebaño Sagrado en la Jornada 14, en donde el conjunto de Guido Pizarro busca consolidarse en la Liguilla

Por: Eduardo Camarena

¡Tremendo Viernes Botanero! Disfruta completamente en vivo el partido entre Tigres vs Chivas correspondiente a la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX desde el Estadio Universitario, en lo que será el mejor partido de esta fecha.

Ve EN VIVO Y GRATIS este partido en Azteca 7 por televisión abierta y en el sitio web de aztecadeportes.com, además de la App Oficial de TV Azteca Deportes en punto de las 4:50 pm tiempo del centro de México este sábado 11 de abril.

El Volcán, será el escenario en donde los felinos buscarán afianzarse en zona de Liguilla, mientras el poderoso y líder Rebaño Sagrado está en la búsqueda de mantener el liderato general.

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