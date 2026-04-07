Tigres vs Chivas EN VIVO y GRATIS, Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX
Disfruta completamente en vivo el partido entre los felinos y el Rebaño Sagrado en la Jornada 14, en donde el conjunto de Guido Pizarro busca consolidarse en la Liguilla
¡Tremendo Viernes Botanero! Disfruta completamente en vivo el partido entre Tigres vs Chivas correspondiente a la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX desde el Estadio Universitario, en lo que será el mejor partido de esta fecha.
Ve EN VIVO Y GRATIS este partido en Azteca 7 por televisión abierta y en el sitio web de aztecadeportes.com, además de la App Oficial de TV Azteca Deportes en punto de las 4:50 pm tiempo del centro de México este sábado 11 de abril.
El Volcán, será el escenario en donde los felinos buscarán afianzarse en zona de Liguilla, mientras el poderoso y líder Rebaño Sagrado está en la búsqueda de mantener el liderato general.