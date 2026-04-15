Tigres vs Chivas | RESUMEN EXTENDIDO | Jornada 14 | CL 2026 | TV Azteca Deportes

El duelo entre Tigres UANL y Chivas de Guadalajara dejó grandes emociones en la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Desde los primeros minutos, el encuentro mostró intensidad, con llegadas constantes y un ritmo que mantuvo a los aficionados al borde de sus asientos. Tigres buscó imponer condiciones en casa, mientras que Chivas respondió con velocidad y peligro al frente.

