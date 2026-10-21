Tigres vs León: Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX | Presentado por Nissan

Tigres y León se enfrentan este martes 20 de octubre a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Universitario. El partido de la Jornada 13 del Apertura 2026 podrá verse completamente GRATIS por Azteca 7, el sitio oficial de Azteca Deportes y la App Oficial.

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El encuentro llega en un momento importante para ambos clubes. Mientras León intenta mantenerse entre los primeros ocho lugares, Tigres necesita recuperar terreno para no complicar sus aspiraciones de clasificación.

Tigres también tiene una deuda pendiente frente a su afición: convertir los empates en victorias. Los felinos han igualado cinco de sus primeros 12 encuentros, una cifra que explica por qué se encuentran lejos de los primeros puestos pese a haber perdido solamente cuatro partidos.

Del otro lado, León necesita recuperar la solidez defensiva después de recibir cinco goles ante América. El enfrentamiento representa una oportunidad para que ambos equipos corrijan el rumbo en la recta final de la fase regular, cuando cada punto comienza a pesar en la pelea por la clasificación.

Tigres vs León, ver EN VIVO y GRATIS la transmisión del partido de la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

¿Dónde ver Tigres vs León EN VIVO y GRATIS este martes 20 de octubre?

La transmisión estará disponible mediante tres opciones gratuitas:

Televisión abierta: Azteca 7.

Internet: sitio oficial de Azteca Deportes.

Dispositivos móviles: aplicación de TV Azteca Deportes.

El encuentro está programado para las 21:00 horas y se disputará en el Estadio Universitario, conocido popularmente como El Volcán, ubicado en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Para seguirlo desde una computadora o celular, basta con ingresar a la plataforma oficial y seleccionar la transmisión correspondiente.

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¿Qué se juegan Tigres y León en la Jornada 13 del Apertura 2026?

La diferencia entre ambos equipos es de apenas cuatro puntos, aunque sus posiciones reflejan realidades distintas.

León ocupa el séptimo lugar con 18 unidades, producto de cinco victorias, tres empates y cuatro derrotas. Sin embargo, llega después de caer 5-3 frente al América, resultado que evidenció problemas defensivos.

Tigres aparece en la posición 13 con 14 puntos, tras conseguir tres triunfos, cinco empates y cuatro derrotas.

El equipo regiomontano viene de igualar 1-1 contra Chivas y necesita aprovechar su localía para acercarse a los puestos de clasificación.

Una victoria permitiría a los felinos reducir a un solo punto la distancia respecto a León, aumentando la presión en la lucha por avanzar a la siguiente fase del torneo.