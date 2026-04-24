Tigres vs Mazatlán EN VIVO y GRATIS, Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

¡Tremenda semana media! Disfruta completamente en vivo el partido entre Tigres vs Mazatlán correspondiente a la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX desde el Estadio Universitario “El Volcán”, en lo que será uno de los partidos más emocionantes de la fecha.

Ve EN VIVO Y GRATIS este partido en Azteca 7 por televisión abierta y en el sitio web de aztecadeportes.com, además de la App Oficial de TV Azteca Deportes en punto de las 4:50 pm tiempo del centro de México este sábado 25 de abril.

El Volcán, será el escenario en donde los dirigidos por Guido Pizarro buscarán obtener una victoria que les haga amarrar su pase a la Liguilla, mientras que los Cañoneros desean cerrar el torneo decorosamente tras vencer al bicampeón Toluca.