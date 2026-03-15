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Tigres vs Querétaro | ¡Correa sacó un misil | Jornada 11 | Clausura 2026 | Liga MX

Ángel Correa sacó un disparo impresionante que parecía terminar en gol, pero el portero de Querétaro reaccionó con un ataj adón espectacular. Gran jugada en el duelo entre Tigres y Querétaro en la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Por: Azteca Deportes

Ángel Correa sacó un disparo impresionante que parecía terminar en gol, pero el portero de Querétaro reaccionó con un ataj adón espectacular. Gran jugada en el duelo entre Tigres y Querétaro en la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX.

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