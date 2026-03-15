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Tigres vs Querétaro | ¡DISPARO de larga distancia de Brunetta!| Jornada 11 | Clausura 2026 | Liga MX

Juan Brunetta probó con un disparo de larga distancia que pasó muy cerca del arco y casi se convierte en un golazo para Tigres. Una jugada que levantó a la afición en este duelo ante Querétaro en la Jornada 11 del Clausura 2026.

Por: Azteca Deportes

Juan Brunetta probó con un disparo de larga distancia que pasó muy cerca del arco y casi se convierte en un golazo para Tigres. Una jugada que levantó a la afición en este duelo ante Querétaro en la Jornada 11 del Clausura 2026.

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