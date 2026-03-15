logo deportes horizontal
LIGA MX SITIO
América Atlas Atlético de San Luis Cruz Azul FC Juárez Guadalajara León Mazatlán Monterrey Necaxa Pachuca Puebla Pumas Querétaro.webp Santos Laguna Tigres Tijuana Toluca
Breaking News

¡Increíble! El objeto MÁS INESPERADO de Messi que Inter Miami pone en venta

Tigres vs Querétaro | ¡Globito de Ángel Correa! Jornada 11 | Clausura 2026 | Liga MX

Ángel Correa intentó sorprender con un globito que parecía convertirse en gol, pero el portero de Querétaro reaccionó a tiempo para evitar el tanto. Una jugada espectacular en el duelo entre Tigres y Querétaro de la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Por: Azteca Deportes

Ángel Correa intentó sorprender con un globito que parecía convertirse en gol, pero el portero de Querétaro reaccionó a tiempo para evitar el tanto. Una jugada espectacular en el duelo entre Tigres y Querétaro de la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Tags relacionados
Querétaro Tigres de la UANL

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo