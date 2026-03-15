Tigres vs Querétaro | ¡Globito de Ángel Correa! Jornada 11 | Clausura 2026 | Liga MX
Ángel Correa intentó sorprender con un globito que parecía convertirse en gol, pero el portero de Querétaro reaccionó a tiempo para evitar el tanto. Una jugada espectacular en el duelo entre Tigres y Querétaro de la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX.
Ángel Correa intentó sorprender con un globito que parecía convertirse en gol, pero el portero de Querétaro reaccionó a tiempo para evitar el tanto. Una jugada espectacular en el duelo entre Tigres y Querétaro de la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX.