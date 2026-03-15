Tigres vs Querétaro | ¡Marcelo Flores perdona el primero! | Jornada 11 | Clausura 2026 | Liga MX
Marcelo Flores tuvo la oportunidad de marcar el primer gol para Tigres, pero el balón no terminó dentro de la portería. Una jugada increíble que pudo cambiar el rumbo del partido ante Querétaro en la Jornada 11 del Clausura 2026.
Marcelo Flores tuvo la oportunidad de marcar el primer gol para Tigres, pero el balón no terminó dentro de la portería. Una jugada increíble que pudo cambiar el rumbo del partido ante Querétaro en la Jornada 11 del Clausura 2026.