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Tigres vs Querétaro | ¡Nahuel Guzmán está imparable! | Jornada 11 | Clausura 2026 | Liga MX

Nahuel Guzmán vuelve a aparecer con una gran atajada para evitar el gol de Querétaro. El arquero de Tigres sigue siendo clave en el partido y mantiene a su equipo en la pelea durante este duelo de la Jornada 11 del Clausura 2026.

Por: Azteca Deportes

Nahuel Guzmán vuelve a aparecer con una gran atajada para evitar el gol de Querétaro. El arquero de Tigres sigue siendo clave en el partido y mantiene a su equipo en la pelea durante este duelo de la Jornada 11 del Clausura 2026.

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