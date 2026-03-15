Tigres vs Querétaro | ¡Nahuel Guzmán está imparable! | Jornada 11 | Clausura 2026 | Liga MX
Nahuel Guzmán vuelve a aparecer con una gran atajada para evitar el gol de Querétaro. El arquero de Tigres sigue siendo clave en el partido y mantiene a su equipo en la pelea durante este duelo de la Jornada 11 del Clausura 2026.
Nahuel Guzmán vuelve a aparecer con una gran atajada para evitar el gol de Querétaro. El arquero de Tigres sigue siendo clave en el partido y mantiene a su equipo en la pelea durante este duelo de la Jornada 11 del Clausura 2026.