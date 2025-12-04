¿Lo superan en grandeza? Tigres y Toluca acechan marca de los Pumas

La ausencia de los Pumas en la disputa por el título del futbol mexicano ha llevado a que se cuestione su “grandeza”, en especial porque clubes como Tigres y Toluca empiezan a superarlos en muchos rubros.

A pesar de que el conjunto de la UNAM todavía es considerado como uno de los “4 grandes” de la LIGA BBVA MX , debido a su popularidad, en cuanto a su palmarés, están por debajo tanto del equipo regiomontano, como del mexiquense.

Pumas, Toluca y Tigres, empatados

Además en este Apertura 2025, también ambas instituciones podrían rebasar a los capitalinos en la marca de más finales de Primera División disputadas a lo largo de la historia.

Actualmente, Pumas, Toluca y Tigres, se encuentran igualados con 14 eliminatorias definitivas por el campeonato del futbol mexicano, pero esto se puede romper si los Diablos Rojos o los de la “U” de Nuevo León llegan a esta instancia este semestre.

Un escenario latente, ya que los “Choriceros” recibirán en casa el partido de vuelta ante Rayados; mientras que los “Felinos” harán lo propio como locales ante Cruz Azul, en sus respectivas semifinales. Cabe señalar que América y Cruz Azul, son los dos equipos con más finales disputadas en la historia.

Los superan en títulos

El palmarés de los Pumas también está por debajo de tres de los cuatro actuales semifinalistas; al solo contar con 7 títulos que los ubica solo por encima de los cinco que registra Rayados de Monterrey.

Los Tigres presumen 8 estrellas, la última en el campeonato del Clausura 2023 con el que superó a los capitalinos. También de Cruz Azul con 9 trofeos, con el último en el Clausura 2021. Mientras que el Toluca ostenta 11 coronas, con la más reciente en el Clausura 2025, además de que históricamente ha tenido más títulos que los de la UNAM.

Los del Pedregal acumulan cinco años sin ni siquiera llegar a una final de la LIGA BBVA MX, sumado a los 14 años sin levantar el trofeo desde el lejano Clausura 2011.

