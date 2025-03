Es fanático de Paulo Dybala, ama a un modesto equipo de Francia y ahora podría GANAR un Premio Oscar

Timothée Chalamet, uno de los actores más prometedores de su generación, se encuentra nuevamente en el centro de atención al ser candidato para ganar el Oscar a Mejor Actor por su interpretación de Bob Dylan en la película biográfica “A Complete Unknown”. Esta es la segunda vez que Chalamet es nominado a este prestigioso galardón, habiendo recibido su primera nominación en 2018 por su papel en “Call Me by Your Name”.

Nacido el 27 de diciembre de 1995 en Nueva York, Chalamet ha demostrado una versatilidad y talento excepcionales a lo largo de su carrera. Su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes le ha valido el reconocimiento tanto de la crítica como del público. Además de sus dos nominaciones al Oscar, Chalamet ha sido nominado a múltiples premios, incluyendo los Globos de Oro, los BAFTA y los SAG Awards.

¿Por qué Timothée Chalamet se apasiona por el equipo de Saint-Étienne?

Pero más allá de su carrera en el cine, Timothée Chalamet también es un apasionado del futbol. El actor ha revelado en varias ocasiones su amor por el AS Saint-Étienne, un club de futbol francés que milita en la Ligue 2. Chalamet heredó esta pasión de su padre, quien es francés y le inculcó el amor por el equipo desde una edad temprana. A pesar de la distancia, el actor sigue de cerca los partidos y resultados del Saint-Étienne, y ha expresado su deseo de que el club vuelva a la élite del fútbol francés.

Timothée Chalamet y Paulo Dybala: Una admiración mutua

Además de su afición por el Saint-Étienne, Chalamet también ha mostrado admiración por el futbolista argentino Paulo Dybala. En enero de 2025, el actor asistió a un partido de la AS Roma para ver en acción a su ídolo y no dudó en bajar al vestuario para pedirle una foto. Chalamet ha mencionado en varias entrevistas que admira a Dybala por su estilo de juego, su habilidad técnica y su capacidad para marcar la diferencia en el campo. La admiración es mutua, ya que Dybala también ha expresado su respeto por el talento actoral de Chalamet.

La conexión entre Chalamet y Dybala es un ejemplo de cómo el cine y el deporte pueden unir a personas de diferentes ámbitos. La foto que ambos compartieron en redes sociales se volvió viral, generando miles de interacciones y comentarios positivos de sus seguidores. Este encuentro no solo refleja la influencia global del futbol, sino también cómo figuras destacadas en sus respectivos campos pueden inspirarse mutuamente.

Con su nominación al Oscar y su pasión por el futbol, Timothée Chalamet sigue consolidándose como una de las figuras más influyentes y carismáticas de la actualidad. Su talento y dedicación, tanto en el cine como en su vida personal, lo convierten en un referente para las nuevas generaciones.