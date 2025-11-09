Esta sería la lesión de José Juan Macías, que CONDICIONA de nueva cuenta su carrera

José Juan Macías fue llevado al hospital la noche del sábado 8 de noviembre en Puebla, y tras los primeros estudios todo apunta a que sufre de una lesión de ligamento colateral de la rodilla izquierda, de acuerdo a diversos reportes, lo que vuelve a condicionar su carrera futbolística como había ocurrido al menos dos ocasiones anteriormente.

José Juan Macías, de 26 años de edad, regresó este torneo al futbol cuando se pensó que podría tener un retiro prematuro y es que a inicios de año Santos rompió relación con el futbolista, pero en el verano se conoció que estaba probándose en España con el Valladolid, pero tras no dar el ancho, encontró cabida con los Pumas.

Este torneo de retorno, Macías tuvo buenas participaciones y en esta última jornada, la 17 del torneo regular enfrentando a Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc, el jugador mexicano tuvo una lesión aparatosa en el minuto 8, cuando el delantero fue a pelear el balón ante José Paradela, pero su pierna izquierda quedó atrapada en el choque teniendo una palanca por la que de inmediato se pensó lo peor, tanto que a escasos cinco metros de distancia, su entrenador Efraín Juárez, pedía desesperado las asistencias médicas.

Las primeras atención para José Juan Macías

Tumbado en el terreno, Macías tuvo las asistencias médicas y el apoyo de compañeros de Cruz Azul y Pumas, saliendo asistido por el staff de los universitarios. Luego en el carrito médico fue llevado a una ambulancia para trasladarlo a un hospital donde se le hicieron los estudios pertinentes.

Por la posición, la palanca y el modo en que quedó atrapado, se sospechó que Macías tenía una lesión de ligamentos lo cual parece estar confirmado y ser del tipo de ligamento colateral, lo que significa una cirugía, un periodo de rehabilitación y desafortunadamente, estar condicionado de un regreso a su carrera futbolística.