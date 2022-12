Titanes | Análisis de los enfrentamientos de cuartos de final

Estamos llegando casi a la recta final de la justa mundialista, después de unos emocionantes octavos de final, donde algunos equipos comenzaron a encaminarse como grandes favoritos al título. Los ocho equipos clasificados ya están listos para comenzar los cuartos de final este viernes y nuestros Titanes, Christian Martinoli, José Ramón Fernández, José Ramón Fernández y David Faitelson; analizaron estos choques en una nueva entrega de esta tremenda colaboración.

Croacia vs Brasil, Países Bajos vs Argentina, Marruecos vs Portugal e Inglaterra vs Francia son los enfrentamientos definidos para la siguiente fase que arrancará este 9 de diciembre, de donde saldrán los cuatro semifinalistas.

¿Qué es Titanes?

Desde tu Telcel podrás ver todo el futbol que quieras, incluido Titanes, esta mesa de análisis que nació hace cuatro años con los mejores comentaristas del país: Christian Martinoli, Luis García, José Ramón Fernández y David Faitelson.