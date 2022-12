¿Quiénes son los grandes contendientes para ser campeón en Qatar 2022?

El Mundial de Qatar 2022 ya está llegando a instancias decisivas en las que cualquier error podría significar el tomar las maletas y despedirse del sueño de convertirse en campeón del mundo. A pesar de que aún quedan ocho equipos en la pelea, hay algunos que ya comienzan a despegarse de los demás y consolidarse como los grandes contendientes para levantar el título el próximo 18 de diciembre en el Estadio Lusail.

Países Bajos vs Argentina, Croacia vs Brasil, Marruecos vs Portugal e Inglaterra vs Francia son los cuatro choques de cuartos de final, de donde saldrán los cuatro semifinalistas y aquí analizamos a los cuatro candidatos para llevarse el trofeo Jules Rimet.

Argentina

REUTERS

A pesar de que no ha mostrado su mejor versión, la Albiceleste está muy a tiempo de recuperar el nivel que lo llevo a sumar 36 partidos sin perder hasta la derrota ante Arabia Saudita y qué mejor que hacerlo ante un histórico rival como Países Bajos. De la mano de Lionel Messi, el conjunto de Lionel Scaloni tiene la tarea de terminar con la sequía de 36 años sin ser campeón del mundo.

Portugal

HANNAH MCKAY/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Round of 16 - Portugal v Switzerland - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - December 6, 2022 Portugal’s Vitinha, Pepe, Ruben Neves and Goncalo Ramos celebrate after the match as Portugal progress to the quarter finals REUTERS/Hannah Mckay

Todo parece indicar que el cuadro lusitano será el ‘tapado’ de esta Copa del Mundo. Aunque no llegaba con gran cartel a la justa mundialista, poco a poco se ha ido consolidando entre los favoritos por su contundencia en ataque y la cantidad de variantes que ha mostrado Fernando Santos desde el banquillo, incluso, relegando a Cristiano Ronaldo a la banca en los octavos de final ante Suiza.

Francia

Ante la cantidad de lesiones y problemas extracancha, parecía poco probable que esta Francia pudiera pelear por el bicampeonato del mundo, pero con el paso de los partidos se fue consolidando como serio candidato. Además, con un Kylian Mbappé en estado de gracia, todo es posible.

Brasil











El gran candidato desde antes de que iniciara el torneo sigue manteniéndose como máximo favorito. A pesar de la derrota ante Camerún en la última jornada de la Fase de Grupos, frente a Corea del Sur mostró su poderío en ataque con el regreso de Neymar. Sin embargo, no ha tenido que enfrentar a un rival de su propio peso, donde veremos si esta ‘Canarinha’ es capaz de llevar la copa a su país 20 años después de su último título.