Todos quedaron de boca abierta al ver la cantidad que el Travieso Arce perdió por el Canelo Álvarez

Travieso Arce tuvo que pagar una deuda pendiente que le generó la pelea que perdió el Canelo Álvarez ante Terence Crawford; así fue cómo desembolsó los dólares

@traviesoarce5
José Alejandro
El exboxeador Travieso Arce se hizo viral en las redes sociales al protagonizar un video que no fue mucho de su agrado, pues tuvo que pagar una cantidad elevada de dinero tras apostarle al mexicano Canelo Álvarez, quien perdió por decisión unánime el 13 de septiembre ante Terence Crawford . El oriundo de Sinaloa jugó 10 mil dólares (más de 184 mil pesos), cifra que dejó a más de uno con la boca abierta.

Arce mostró su apoyo a su compatriota en la pelea ante el estadounidense al apostarle a favor con un vecino. Sin embargo, el exboxeador perdió ante el resultado desfavorable de Canelo, quien le dio sus títulos a Crawford y en una semana ya perdió uno de los más valiosos .

Travieso Arce Canelo Álvarez
@traviesoarce5
Travieso Arce perdió 10 mil dólares luego de apostarle al Canelo Álvarez

“Vecino, aquí estamos, deudas de juego son deudas de honor. Pa´ toda la raza que dice que cuándo voy a pagar, mira 10 mil. Ahí está bato”, dijo Travieso mientras estrechaba la mano de su contrincante en la apuesta.

¿Canelo Álvarez vs Terence Crawford II?

Canelo Álvarez perdió sus títulos supermedianos ante Terence Crawford, por lo que muy posiblemente se dé una revancha. No obstante, el mexicano tiene 2 peleas firmadas con Riyadh Season Boxing, aunque aún se desconocen los rivales. Pese a ello, Travieso ya le volvió a apostar al jalisciense, en espera de que se pueda dar el capítulo 2.

En la revancha vuelvo a ir con el Canelo, yo voy con el mexicano a muerte, pero ahora me vas a dar 2-1, porque Crawford ganó. Ánimo raza, sin Yolanda Maricamen”, mencionó Arce en el video que publicó en sus redes sociales.

El exboxeador, finalmente, le mandó un mensaje a Álvarez, pues no quiere volver a perder la apuesta en caso de que se dé una revancha. “No te confíes güey, por favor, entrena Canelo”, concluyó.

¿Quién es el Travieso Arce, exboxeador que perdió por culpa del Canelo Álvarez?

Travieso Arce fue un boxeador mexicano que saltó a la fama en 1997, cuando conquistó el campeonato mundial minimosca tras vencer por decisión unánime al argentino Juan Domingo Córdoba. El sinaloense fue un gran peleador, a tal grado de conseguir 5 títulos internacionales, los cuales son:

  • Campeonato Fedecentro peso minimosca de la AMB
  • Campeonato NABO peso minimosca de la OMB
  • Campeonato Mundial Juvenil peso minimosca del CMB
  • Campeón Latino peso gallo del CMB
  • Campeonato Internacional peso supermosca de la FIB.

El mexicano le puso punto final a su carrera en 2012, luego de perder por nocaut. Desde entonces, el exboxeador ha incursionado en varios proyectos, como aspirante político y en realitys shows, como lo fue MasterChef de TV Azteca.

Canelo Álvarez
