OFICIAL: Todos los títulos que ha ganado el Turco Mohamed como director técnico

Antonio 'Turco' Mohamed es garantía de títulos y este domingo 6 de septiembre ha llevado al Toluca a ganar su primer título de la Leagues Cup y de paso convertir a los Diablos Rojos en el primer mexicano en levantar dicho trofeo desde que es oficial, además de seguir sumando palmarés para su curriculum.

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Todos los títulos oficiales que ha ganado el Turco Mohamed

Antonio Mohamed levantó un nuevo trofeo y con ello ya acumula un total de 13 títulos conseguidos a lo largo de su carrera con equipos como Tijuana, América, Rayados de Monterrey, Atlético Mineiro, Independiente de Avellaneda y Toluca.

El entrenador argentino ha ganado cinco veces la Liga BBVA MX, siendo la primera con los Xolos de Tijuana, siguiendo con América y Rayados y un bicampeonato con el Toluca.

Con los regiomontanos también levantó un par de Copas MX, mientras que en Brasil ganó la Supercopa con el Atlético Mineiro y el Campeonato Mineiro y en Argentina se hizo de la Copa Sudamericana con el Independiente.

Grítenlo: ¡Campeones de la @LeaguesCup! Los primeros de México😏👹



Llegó la sexta de esta era 🏆 pic.twitter.com/yJirUuS8fV — Toluca FC (@TolucaFC) September 7, 2026

Con el Toluca ganó la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 y este mismo año ahora también se ha hecho de la Leagues Cup recientemente y siendo su más reciente trofeo para su palmarés.

También destaca el ascenso que consiguió con Huracán regresando al Globo a la Primera División de Argentina en el 2007 siendo uno de sus primeros grandes logros como director técnico.

Sin embargo, no en todos los equipos ha logrado salir airoso y pasó sin levantar trofeos por Zacatepec, Monarcas Morelia, Querétaro, Chiapas, Veracruz, Celta de Vigo y Pumas.

Títulos de Turco Mohamed como director técnico

5 Ligas BBVA MX

2 Copas MX

1 Campeonato Mineiro

1 Supercopa de Brasil

1 Campeón de Campeones

1 Copa Sudamericana

1 Copa de Campeones de Concacaf

1 Campeones Cup

1 Ascenso a Primera de Argentina

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