OFICIAL: Todos los títulos que ha ganado el Turco Mohamed como director técnico
El Turco Mohamed sigue aumentado su colección de trofeos tras ganar la Leagues Cup 2026
Antonio 'Turco' Mohamed es garantía de títulos y este domingo 6 de septiembre ha llevado al Toluca a ganar su primer título de la Leagues Cup y de paso convertir a los Diablos Rojos en el primer mexicano en levantar dicho trofeo desde que es oficial, además de seguir sumando palmarés para su curriculum.
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Todos los títulos oficiales que ha ganado el Turco Mohamed
Antonio Mohamed levantó un nuevo trofeo y con ello ya acumula un total de 13 títulos conseguidos a lo largo de su carrera con equipos como Tijuana, América, Rayados de Monterrey, Atlético Mineiro, Independiente de Avellaneda y Toluca.
El entrenador argentino ha ganado cinco veces la Liga BBVA MX, siendo la primera con los Xolos de Tijuana, siguiendo con América y Rayados y un bicampeonato con el Toluca.
Con los regiomontanos también levantó un par de Copas MX, mientras que en Brasil ganó la Supercopa con el Atlético Mineiro y el Campeonato Mineiro y en Argentina se hizo de la Copa Sudamericana con el Independiente.
Grítenlo: ¡Campeones de la @LeaguesCup! Los primeros de México😏👹— Toluca FC (@TolucaFC) September 7, 2026
Llegó la sexta de esta era 🏆 pic.twitter.com/yJirUuS8fV
Con el Toluca ganó la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 y este mismo año ahora también se ha hecho de la Leagues Cup recientemente y siendo su más reciente trofeo para su palmarés.
También destaca el ascenso que consiguió con Huracán regresando al Globo a la Primera División de Argentina en el 2007 siendo uno de sus primeros grandes logros como director técnico.
Sin embargo, no en todos los equipos ha logrado salir airoso y pasó sin levantar trofeos por Zacatepec, Monarcas Morelia, Querétaro, Chiapas, Veracruz, Celta de Vigo y Pumas.
Títulos de Turco Mohamed como director técnico
- 5 Ligas BBVA MX
- 2 Copas MX
- 1 Campeonato Mineiro
- 1 Supercopa de Brasil
- 1 Campeón de Campeones
- 1 Copa Sudamericana
- 1 Copa de Campeones de Concacaf
- 1 Campeones Cup
- 1 Ascenso a Primera de Argentina
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