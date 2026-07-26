Alineaciones confirmadas del Toluca vs Cruz Azul, partido del Campeón de Campeones de la Liga BBVA MX

Este sábado 25 de julio del 2026, se disputa el partido de Campeón de Campeones de la Liga BBVA MX entre Toluca vs Cruz Azul y ambos equipos ya dieron a conocer sus alineaciones para el encuentro.

Alineaciones Toluca vs Cruz Azul

Alineación de Toluca

Mohamed decide poner a todas las estrellas después de darles descanso durante la semana para la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Buscan sumar un nuevo titulo.

Portero: García

Defensas: Simón, Pereira, Méndez, Gallardo

Mediocampistas: Romero, Arce, Angulo, Castro y Vega

Delanteros: Díaz

Alineación de Cruz Azul

Por su parte, Huiqui decide mandar una alineación en la que no hay sorpresas. Los actuales campeones del futbol mexicano quieren iniciar con el pie derecho el torneo ganando un trofeo más.

Portero: Mier

Defensas: Orozco, Piovi, Dita y Márquez

Mediocampistas: Rodríguez, Lira, Palavecino, Paradela y Rotondi

Delanteros: Fernández

Así llegan Toluca y Cruz Azul

Los dos equipos llegan siendo de los clubes más destacados de la competición en los últimos años. Ambos han sido bastante constantes, desmuestran su calidad dentro del terreno de juego, compitiendo en cada uno de los torneos.

Cruz Azul llega de ser el Campeón del Clausura 2026 venciendo a Pumas en la final. Es dirigido por Joel Huiqui que se mantiene invicto en sus primeros partidos al frente del equipo.

En el Apertura 2026 va invicto y como líder provisional: 2 victorias en 2 partidos que remontó, primero 3-2 al Atlético de San Luis y 2-1 al Puebla.

Por su parte, Toluca llega como Campeón del Apertura 2025, fue bicampeón pues logró ganar el Clausura 2025. Es defensor del Campeón de Campeones ya que lo ganó en 2025 ante América y campeón de la Concacaf Champions Cup 2026 ante Tigres en penales.

Dirigido por Antonio “Turco” Mohamed, quien busca consolidarse como el técnico más ganador en la historia del club.

En el Apertura 2026: 3 puntos de 6 posibles. Ganó 2-0 a Chivas y perdió 1-2 ante Pumas el pasado martes 21 de julio del 2026.