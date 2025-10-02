deportes
Toluca vs LA Galaxy: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY miércoles 1 de octubre, partido de la Campeones Cup 2025; marcador online y por internet

Sigue EN VIVO el partido entre Toluca y LA Galaxy, juego que enfrenta al ganador del Campeón de Campeones de la Liga BBVA MX ante el ganador de la MLS

Galaxy vs Toluca, Campeones Cup 2025
Oscar Rodríguez
Liga MX
Toluca se mide al Galaxy en una edición más de la Campeones Cup, partido que enfrenta al ganador del Campeón de Campeones de la Liga BBVA MX contra el ganador de la Major League Soccer.

Dirigidos por Antonio Mohamed, el cuadro de los ‘Diablos Rojos’ llega al partido tras vencer a Mazatlán en la Jornada 11 del certamen local. Por su parte, el equipo de Los Ángeles llega de ganarle al Sporting Kansas City en la MLS.

Toluca FC
LA Galaxy
Oscar Rodríguez

