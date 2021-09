Tom Brady habla sobre su retiro de la NFL

Tom Brady vivirá su segunda temporada en la NFL con los Tampa Bay Buccaneers, equipo al que llevó al título la campaña pasada, para convertirse en la primera franquicia en ganar un Super Bowl en casa.

El padre tiempo no perdona, y el legendario mariscal de campo ya tiene 44 años por lo que cada vez está más cerca su retiro. Aunado a esto, el ex jugador de los New England Patriots reconoció que “todavía puedo lanzar la pelota como si tuviera 24”, al diario Tampa Bay Times.

“Todo ha sido mucho mejor en Tampa Bay de lo que yo me imaginaba al momento que tomé la decisión de venir acá. Es una vida bastante diferente a la que tenía en Nueva Inglaterra. Tuvo unos 20 años fantásticos, pero ahora vivimos en una ciudad pequeña, todo está cerca, el aeropuerto está cerca y vivimos cerca al agua”, agregó el QB.

Brady tiene contrato con los Bucs hasta la campaña de 2022-2023, lo que por lo menos asegura que estará dos años más, pero el no descarta renovar una vez más. “Realmente espero poder quedarme aquí por mucho más tiempo. Sea lo que sea en lo que pensé que me estaba metiendo, ha sido mucho mejor”, agregó.

Tom Brady fue operado de la rodilla

El mariscal de campo tuvo que someterse a una operación una vez que terminó la campaña pasada y ganar el Vince Lombardi. “Fue muy bueno para mí, ahora puedo moverme libremente; tuve una manga de rodilla puesta durante 13 años y esta es la primera vez que he podido correr y no pensar en ello. Al menos no voy a estar súper restringido”, finalizó.

¿Cuándo debuta Tom Brady en esta Temporada?

Los Buccaneers y Brady saltarán al emparrillado este jueves 9 de septiembre. Ellos se encargarán de dar el Kick Off de la Temporada 2021, cuando se midan ante los Dallas Cowboys. Arranca el camino por el bicampeonato para Tampa Bay.