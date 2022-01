La emotiva entrevista que quebró a Tom Brady

No fecha que no llegue y plazo que no se cumpla, la NFL informó este sábado el adiós de Tom Brady de la liga. Después de 22 temporadas como profesional, el legendario quarterback le pondría fin a su carrera como profesional.

El pasado domingo cayó ante Los Angeles Rams, en la Ronda Divisional, el que ahora será conocido como el último encuentro que disputó como profesional.

Los equipos más ganadores en la historia del Super Bowl

Con un total de 22 temporadas, siete anillos de Super Bowl, cinco veces MVP del Super Bowl, tres veces MVP de la temporada y un sinfin de más récords, el mariscal de campo marcó un antes y un después en el futbol americano.

Te puede interesar: El legado imborrable de Tom Brady en la NFL

El día que Tom Brady lloró en una entrevista

Previo al Super Bowl LI, durante las conferencias de prensa que dan los equipos y jugadores, fue el turno de Tom Brady. Tras contestar varias dudas de los reporteros que cubrieron el magno evento, llegó alguien que pudo romper al jugador más ganador en la historia de la NFL.

"¿Quién es tu héroe?”, preguntó un pequeño en la rueda de prensa. A lo que quarterback contestó: “Quién es mi héroe, eso es una buena pregunta. Bueno, creo que mi papá es mi héroe, porque él es alguien que quiero ser todos los días y...” entonces la leyenda, no pudo hablar más, se le cortó la voz y terminó: “Mi papá".

Te puede interesar: Oficial: Tom Brady se retira de la NFL, después de 22 temporadas

Este sábado, el ídolo de chicos y grandes se va. Dejará un hueco imborrable en la historia del deporte más famoso de los Estados Unidos. Pasará mucho tiempo o incluso no llegará alguien que pueda igualar sus récords. Tom Brady dejó una marca, una historia imborrable que será recordada por la eternidad.

Adiós leyenda, gracías por tanto.