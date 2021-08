Toni Kroos posible baja del Real Madrid para el arranque de temporada

El equipo del Real Madrid dio a conocer este martes a través de su sitio que el centrocampista alemán, Toni Kroos, sufre una pubalgia la cual le impide que tenga su debut en la Liga el 14 de agosto donde el club se enfrentará al Alavés en el estadio de Mendizorroza en Álava.

La pubalgia en los atletas se produce normalmente por una sobrecarga muscular por un exceso de esfuerzo de movimientos repetitivos que se generan en el entrenamiento diario en un deporte de alto rendimiento.

Carlo Ancelotti podría no tomar en cuenta a Kroos para iniciar su segunda etapa como Director Técnico con el Real Madrid, el cual se sumaría a una lista de jugadores que no se encuentran en condiciones para disputar el inicio de la temporada.

¿Cuáles son las bajas del Real Madrid?

A menos de dos semanas de arrancar la temporada, los jugadores merengues que no iniciarán son Karim Benzema, el recién llegado David Alaba y Álvaro Odriozola ya que después de que les realizaron unos exámenes, dieron positivo por COVID-19.

Los jugadores que están lesionados son Dani Carvajal, Ferland Mendy, Eden Hazard y Dani Ceballos quien se lesionó en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

Y a ellos, se le suman Marco Asensio y Jesús Vallejo los cuales se encuentran aún en concentración con su selección para disputar el partido de la final del futbol varonil para conseguir el oro en Tokyo 2020.

Una vez terminada la justa veraniega, los jugadores volverán a la concentración con el club para incorporarse a las filas y dejar de ser parte de las bajas que afectan el rendimiento del equipo.

Toni Kroos deberá estar listo antes del debut el 14 de agosto para no dejar ese vacío en la cancha, pero en caso de no encontrarse en condiciones óptimas, sus compañeros deberán reforzar el mediocampo para no sufrir la ausencia.