Rommel Pacheco: fue una competencia de mucho sentimiento

El clavadista Rommel Pacheco terminó su participación en los Juegos Olímpicos Tokyo 2020 y se despidió de su carrera deportiva.

El mexicano habló sobre su sentir luego de ejecutar la gran final en la prueba de trampolín, donde consiguió un puntaje de 428.75, lo que lo colocó en el puesto número seis.

“Fue una competencia de mucho sentimiento, muchas emociones, de querer darlo todo y hacer los mejores clavados, tenía excelentes salidas pero también esas pequeñas dudas al entrar”, comentó Pacheco.

Rommel Pacheco compartió la emoción de haber concluido su carrera de la mejor manera y con una buena posición entre los 12 atletas que disputaron la competencia.

“Me voy con la felicidad de haber terminado los clavados en el mejor escenario que son los Juegos Olímpicos, yo se que a México le hubiera encantado verme con la medalla y cerrar este ciclo así conmigo”, agregó el clavadista.

Pacheco rompió en llanto y explica el motivo

Al terminar la competencia comenzó a circular una fotografía en las redes sociales donde rompe en llanto con su entrenadora, a lo que Rommel respondió.

“Esas lágrimas no son de tristeza, es del sentimiento de voltear atrás y ver tantos resultados, tantas competencias, amistades e historias en los clavados”, dijo el mexicano.

















Pacheco hizo una comparación curiosa con el mundo del cine, ya que sabía que todos los mexicanos lo apoyaban y así como él, todos aspiraban a que consiguiera la cuarta medalla para nuestro país en estos Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

“Era como el DiCaprio con el premio Óscar, porque se que a la gente le hubiera encantado que me llevara la medalla, pero hoy a pesar de no ganar, me voy con el cariño de muchas personas”.

Además mandó un emotivo mensaje para todo México y agradeció a los espectadores por su apoyo y por el cariño que le hacían sentir en Tokyo, aún estando lejos de casa.

“Amado México, gracias por su cariño y apoyo y por estar conmigo a lo largo de 28 años de carrera deportiva”, finalizó.