Top Esports se consagra campeón de la Demacia Cup

Los torneos competitivos vieron su fin, luego de la gran final de la Demacia Cup, evento donde los equipos de la LPL presentaron sus nuevas plantillas de cara a las competencias profesionales de League of Legends de 2022. Finalmente Top Esports se impuso sobre FunPlus Phoenix.

El último torneo del año concluyó el pasado domingo 26 de diciembre y como resultado tuvimos el encuentro que regresó al nivel máximo a equipos como Top Esports y FPX, quienes sufrieron para llegar a las últimas instancias de los torneos de principio y mediados de año.

Pese a que el equipo del ave fénix arrancó el enfrentamiento con una victoria, el equipo campeón supo como darle la vuelta a la partida y dominar la final de la Demacia Cup 3-2.

Te puede interesar: Jauny es presentado como nuevo Top lane de Infinity

Gao “Tian” Tian-Liang nuevo fichaje de Top Esports participó en la victoria de su nuevo equipo. Tian acaba de llegar a la organización proveniente del mismo FunPlus Phoenix, por lo que el ave inmortal no quedó nada contento de haberlo dejado ir.

Top Esports dominó por completo a Royal Never Give Up en cuartos de final y a Invictus Gaming en semifinales, luego de pelear por entrar a playoff, pues el equipo no tuvo pase directo por no participar en el pasado campeonato mundial de LoL, Worlds 2021 celebrado en Islandia.

¿Qué es la Demacia Cup?

Demacia Cup es un torneo organizado para echar a andar los nuevos proyectos de equipos de la máxima categoría, sumando también a equipos de la segunda división (3) y de categorías amateur (4).

Pese a no ser un torneo de extrema envergadura, este evento ayuda al competitivo chino en general a dar comienzo a sus nuevas estructuras de juego dentro de la grieta del invocador de cara a los torneos del año entrante.

WE ARE YOUR 2021 DEMACIA CUP CHAMPIONS🏆 pic.twitter.com/ODOIbs67ng — TOPESPORTS (@TOP_Esports_) December 26, 2021

Cada una de las organizaciones pertenecientes al máximo circuito de League of Legends chino han terminado con los planes de reestructuración de las plantillas principales de sus teams, con el objetivo de conquistar las temporadas nacionales e internacionales.





Te puede interesar: Uzi será el nuevo ADC de Bilibili Gaming

Es por eso que los equipos que no tuvieron tanto protagonismo en las competencias de 2021 intentarán sumar los mejores jugadores, entrenadores y staff a sus equipos, para así conseguir armar un plan que los lleve a ser protagonistas en los torneos venideros.

El torneo de primavera de la LPL comenzará el próximo 9 de enero.