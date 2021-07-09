Torneo de golf se convierte en cuadrilátero de boxeo | Canelo VS Curry

El American Century Championship, torneo de golf de celebridades está causando gran controversia en todo el mundo. El campo de golf Edgewood Tahoe en Stateline, situado a las orillas del lago Tahoe en la cordillera Sierra Nevada, que se extiende por la frontera de California y Nevada, están sucediendo los mejores combates y duelos a muerte.

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Multidisciplinarios

Uno de los primeros encuentros fue protagonizado por Saúl Canelo Álvarez, campeón mundial de boxeo, el cual sostuvo un duelo. Su rival en turno se trató de Stephen Curry, jugador de la NBA y quien al igual que el boxeador mexicano se encuentra en Carolina del Sur en un torneo de golf junto a otras celebridades.

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La pelea entre dichos deportistas se dio a conocer luego de que el púgil mexicano compartió su encuentro amistoso con Curry a través de su cuenta de Instagram. En el video se puede observar cómo el Canelo Álvarez y Stephen Curry empiezan a fintar e intercambian un par de golpes.

Saúl Canelo Álvarez es el triunfador del duelo, logró tocar la nariz de Wardell Stephen Curry, el basquetbolista estrella con su mano izquierda. Es necesario recordar que tanto el deportista mexicano como el estadounidense se encuentran en Lake Tahoe participando en un certamen de golf, el cual reúne a diversas celebridades del deporte mundial.

Live at ACC #ACCGolf Steph, Seth, and Dell Curry https://t.co/746Lafnr7f — American Century Championship (@ACChampionship) July 8, 2021

El Canelo sabe disfrutar a la perfección de sus días libres en lo que define quién será su próximo rival. Hasta ahorita únicamente son rumores de que peleará el próximo 18 de septiembre en el Allegiant Stadium. En lo que respecta a el American Century Championship, torneo de golf de celebridades será jugado del 6 al 11 de julio del presente año.

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Entre las celebridades que participan también en dicho torneo se encuentran personalidades de la NFL, laNBA, ESPN, Fox Sports, NBC News, All-Star de MLB y miembros del salón de la fama, entre otros.

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