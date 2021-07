Totalplay Cup medirá el éxito de jugadores del PGA Tour Latinoamérica

¡Qué lugar! 🔥 Comienza la semana final de nuestra temporada 2020-21 en el espectacular campo de PGA Riviera Maya. 🇲🇽



What a spot! 🔥 The final week of a very long 2020-21 season is underway at #pgarivieramaya.#BupaChampionship presentado por Volvo #pgatourla pic.twitter.com/nCbd7ZBzzH