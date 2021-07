The Open Championship en el juego EA SPORTS PGA TOUR

El Old Course de St Andrews, sede de The Open edición ciento cincuenta, vivirá un proceso de alta definición que el aficionado disfrutará en cualquier plataforma que tenga, en la primavera del 2022, cuando se lance el juego más esperado por los amantes del golf y los videojuegos.

De lo real a lo virtual

Martin Slumbers, director ejecutivo de The R&A ha externado que: “No podríamos estar más contentos de asociarnos con EA para traer a golfistas y jugadores de todo el mundo a nuestra celebración de la edición número ciento cincuenta del Open a través de EA SPORTS PGA TOUR”.

EA SPORTS desempeña un papel importante a la hora de llevar el golf a un público más amplio a través de su título hiperrealista.

La valiosa historia de The Open y el histórico campeonato quedará plasmada, un recorrido por su larga historia en creación de videojuegos de golf, desde 1990, para inspirar su experiencia de golf en la nueva generación de consolas. Además de jugar en el Old Course de St Andrews Links, los jugadores de EA SPORTS PGA TOUR también podrán esperar el regreso de los elementos de gameplay favoritos de los aficionados, como el método de swing de tres clics, que hará su regreso junto con las mecánicas de swing analógicas y las completamente nuevas que se detallarán en los próximos meses.

Con más de 160 años de historia, St Andrews es la cuna del golf y uno de los cuatro Majors más importantes del PGA Tour, por lo que los jugadores no solo disfrutarán sus famosos links en el Old Course, sino que vivirán una experiencia realista al cien por ciento en la pelea por la Claret Jug.

El Open será sólo uno de los Majors que los jugadores podrán experimentar con la autenticidad de la next gen a través del motor Frostbite de EA, ya que EA Sports PGA Tour tendrá el Masters Tournament, el PGA Championship y el US Open en exclusiva, además de los mejores eventos y campos del mundo como la Royal and Ancient Clubhouse y el Swilcan Bridge.

De igual forma, el título tendrá The Players Championship y la carrera por ser el mejor golfista del año con la FedEx Cup, que premia la constancia durante toda la temporada en el PGA Tour y que brinda al ganador más de 10 millones de dólares.

EA SPORTS PGA Tour está siendo realizado y desarrollado en Orlando, Florida y Madrid, España por EA Tiburon y se espera su lanzamiento en la primavera del año 2022.