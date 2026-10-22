Toti, mujer de 101 años: “Estas son las horas que duermo al día para mantenerme saludable”

Llegar a los cien años manteniendo actividades cotidianas despierta una pregunta inevitable: qué hábitos pueden ayudar a envejecer con bienestar. La historia de Toti, una mujer gallega que está cerca de cumplir los 101 años, llamó la atención por el espacio que ocupa el descanso en su rutina. Sin embargo, su experiencia tiene un detalle que conviene conocer antes de intentar imitarla.

Durante una conversación con la creadora de contenido Sara Guzmán Rodríguez, explicó que acostarse tarde influye en sus horarios. También compartió otras actividades que forman parte de su día a día, entre ellas los paseos por la costa.

¿Cuántas horas descansa Toti al día?

Lejos de seguir al pie de la letra rutinas estrictas, Toti reveló que hace lo que su cuerpo pide en el momento. “En mi vida diaria, estoy como de vacaciones. Me levanto tardísimo. ¡Qué gusto! No lo puedo remediar. Antes de las 10:30 o las 11 de la mañana no me levanto nunca", expresó en la entrevista.

Luego, confirmó que el reposo es innegociable y cuántas horas duerme al día: “Me gusta descansar porque me acuesto muy tarde. Entonces, necesito como mínimo nueve horas de estar tumbada”. Según la entrevistada, dormir esta cantidad de horas le permite arrancar cada mañana con la energía suficiente para llevar a cabo sus tareas cotidianas.

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¿Cuántas horas necesitan dormir los adultos mayores?

El Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de Estados Unidos señala que las personas mayores necesitan aproximadamente entre siete y nueve horas de sueño cada noche. También explica que, con la edad, suelen cambiar los horarios y aparecer una tendencia a acostarse y despertarse más temprano.

Por su parte, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) establecen una referencia de siete a ocho horas para mayores de 65 años. Estas orientaciones ayudan a contextualizar el relato de Toti, sin convertir sus nueve horas de reposo en una regla para todos.

Por qué la calidad del sueño también importa

Contar las horas es apenas una parte del descanso. Los CDC destacan que el sueño debe ser reparador: despertarse varias veces, tener dificultades para quedarse dormido o continuar cansado después de dormir suficiente son señales de mala calidad del sueño.

Para favorecerlo, recomiendan mantener horarios regulares, procurar una habitación tranquila y fresca, apagar dispositivos electrónicos al menos 30 minutos antes de acostarse y evitar cafeína durante la tarde o la noche. Si las dificultades persisten, aconsejan consultar con un profesional de salud.