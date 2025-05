Traicionó a Chivas, fracasó en Argentina y hoy le llega el “karma” por dinero

El Torneo Clausura 2025 está cerca de llegar a su final y ciertos equipos han tenido una campaña desastrosa, como es el caso de Chivas, equipo que podría contratar a Matías Almeyda como entrenador . El ‘Rebaño’ dejó mucho que desear en este último semestre pero, pese a ello, los aficionados pueden mostrar una leve sonrisa debido a la situación actual que está viviendo Fernando Gago, exentrenador del club, quien aún no ha recibido su dinero luego de que Boca Juniors haya rescindido su contrato.

Gago dejó una gran espina en los aficionados del ‘Rebaño’, ya que en su momento, el equipo estaba encontrando una idea de juego, pero de manera repentina, el DT argentino decidió tirar por la borda el proyecto y fichar por Boca, situación que incluso había sido desmentida por él mismo en rueda de prensa. Mientras Chivas se encuentra buscando nuevo entrenador , varios medios argentinos confirmaron que, desde su despido el pasado 28 de abril, ‘Pintita’ aún no ha rescindido contrato por cuestiones administrativas del club argentino, por lo que legalmente aún sigue siendo DT de Boca y no le han pagado.

Isabel/Isabel Fernando Gago, ex DT de Chivas, entró en conflicto con Boca Juniors.

Cabe recordar que Gago puso dinero de su bolsillo para ejercer su salida anticipada de Chivas y hasta el día de la fecha, Boca no ha acordado la compensación económica con el entrenador argentino, por lo que aún no rescindió su contrato. Es por esta razón que el ‘Xeneize’ aún sigue sin anunciar a su nuevo director técnico, pues Mariano Herrón está ocupando el lugar de Fernando de manera interina hasta que la directiva resuelva la situación contractual del ex DT del ‘Rebaño’.

¿Cómo fue el paso de Fernando Gago, ex Chivas, en Boca Juniors?

Gago cumplió con el sueño de dirigir al club de sus amores, pero la travesía no fue para nada buena. Su ciclo apenas duró 197 días, convirtiéndose en el entrenador que menos tiempo estuvo al mando de Boca bajo la dirigencia de Juan Román Riquelme. Su paso por el ‘Xeneize’ estuvo marcado por muchos altibajos, acumulando 17 victorias, 6 empates y 7 derrotas en 30 partidos, con una efectividad del 63,3%.

El ex Chivas también acumuló resultados desastrosos, habiendo sido eliminado de la fase 2 de la Copa Libertadores ante Alianza Lima en la Bombonera y también perdió partidos importantes como el clásico frente a Racing Club y el Superclásico del futbol argentino frente a River Plate. Este último resultado desencadenó en su salida del conjunto de la Ribera.