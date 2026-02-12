Tras brillar en el Super Bowl, Bad Bunny sacará a la luz algo que todos esperan esta semana

Mientras que los boxeadores que aparecieron en el show de Bad Bunn y fueron tendencia, el “Conejo Malo” se prepara para otro gran evento luego de lo que fue la presentación de medio tiempo en el Super Bowl LX, que trajo algunas polémicas a nivel mundial por el mensaje de unión de toda América ante las políticas y el comportamiento del ICE en Estados Unidos.

Así como Sergio “Checo” Pérez lanzó un mensaje que llamó la atención a los fans de Bad Bunny , ahora el cantante oriundo de Puerto Rico se prepara para realizar tres conciertos en el estadio Monumental (River Plate), en Buenos Aires, Argentina. Pero todos los fanáticos esperan al 14 de febrero ya que es la fecha que suele elegir Benito para publicar una nueva canción.

|REUTERS

El detalle de las canciones de Bad Bunny cada 14 de febrero, Día de San Valentín

Aprovechando su creatividad y el furor que causa en el mundo el Día de los Enamorados, cada 14 de febrero el cantante puertorriqueño suele estrenar una nueva canción. Los fanáticos en las redes sociales se preguntan si Bad Bunny repetirá su costumbre este 2026. Aunque aún no hay datos al respecto, la ilusión está intacta.

TE PUEDE INTERESAR:



Desde el 2018 al 2025, cada 14F Benito Antonio Martínez Ocasio lanza un nuevo tema. El primero de ellos fue Amorfoda y el último ha sido Turista. De todos modos, hay algunos puntos a tener en cuenta, puesto que algunos de esos singles ya existían y ese día únicamente lanzaron videoclip, mientras otros solo fueron anunciados ese día pero se publicaron en otra fecha.

Así, tras su show de medio tiempo en la NFL, Benito se concentra en su música. En ese marco, estas son todas las canciones de Bad Bunny en el 14 de febrero, Día de San Valentín, fecha muy popular para los fanáticos del “Conejo Malo” y del amor: