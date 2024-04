Los tres pilotos que no estarán en el E-Prix de Misano de la Fórmula E

Tres pilotos titulares de la Fórmula E no podrán correr en la doble cartelera de la categoría eléctrica en Misano debido a que coincide con las Seis Horas de Spa del Campeonato del Mundo de Resistencia (WEC).

Se trata de Nyck de Vries, del equipo Mahindra; y los dos hombres de Envision, Sébastien Buemi y Robin Frijns, lo que significará especialmente un duro golpe para este último equipo, pues Frijns se ubica en la novena posición del campeonato de la Fórmula E con 21 puntos, mientras que Buemi está un peldaño abajo con 20 unidades.

Nyck de Vries, por su parte, está en el fondo de la tabla tras no sumar hasta el momento ningún punto en el certamen eléctrico.

Previamente hubo una votación entre los dirigentes de la Fórmula E para definir si iban a permitir a estos pilotos llegar directamente a la carrera del domingo y así sólo se perdieran una carrera. Sin embargo, dicha idea no fue aprobada por unanimidad.

¿Quiénes son los pilotos sustitutos?

Por parte de Envision, Joel Eriksson y Paul Aron son los que competirán este fin de semana en Italia. “Probamos a Joel hace muchos años en la prueba de novatos en Marrakech (en 2018) y pensamos muy bien de él”, dijo el director del equipo Envision, Sylvain Filippi. “Y Paul es completamente diferente, es muy nuevo en la Fórmula E, pero es un piloto joven muy interesante, así que tenemos muchas ganas de ver lo que puede hacer”.

Por otra parte, Jordan King, ex piloto de IndyCar, también hará su debut en la Fórmula E para suplir a de Vries. King es piloto de reserva de Mahindra desde hace algunos años, así que el equipo no se complicó en elegir al suplente del ex piloto de la Fórmula 1.

Horario y dónde ver el E-Prix de Misano

El E-Prix de Misano se llevará a cabo este sábado 13 y domingo 14 de abril y podrás ver la transmisión totalmente en vivo en punto de las 6:50 am, a través de aztecadeportes.com, nuestra App Oficial, y nuestras redes sociales: Tik Tok, Facebook y Youtube.