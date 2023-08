Tsitsipas y su admiración por Checo Pérez: “Es mi mexicano favorito”

Stefanos Tsitsipas se roba todas las miradas en el Abierto de Los Cabos 2023. Lo que pocos conocen es que el tenista griego tiene una gran admiración por el piloto mexicano, Sergio “Checo” Pérez

“Checo es mi deportista mexicano favorito, lo he visto en la Fórmula 1 y de los mexicanos es al que sigo”, expresó en entrevista exclusiva para Azteca Deportes.

Además, el quinto mejor tenista del mundo se animó a hablar de la relación con su hermano menor, Petros. Juntos se encuentran entrenando en Los Cabos.

“Estoy muy orgulloso de él, está tratando de crear su propio viaje, su propio camino en este deporte, algo que viene haciendo desde hace muchos años, y yo he sido muy solidario…Estoy feliz de que él tenga su propio camino en marcha y yo tenga el mío por igual y podamos cruzarnos durante el año en algunos de los eventos, compartir la cancha juntos, ha sido un sueño de nosotros mismos por mucho tiempo, soy un gran admirador suyo cuando está en la cancha”, expresó Stefanos.

Tsitsipas, piensa divertirse en el Abierto de Los Cabos

Por otro lado, se refirió a su primera vez en este torneo mexicano de la ATP.

“Espero tener un torneo que me traiga buenos recuerdos y mucha diversión, es muy tranquilo y no siento la presencia de la gente alrededor de mi o mucho ruido, lo que me ayuda a tener una experiencia más sencilla y divertida al mismo tiempo”, comentó Tsitsipas.

Medvedev y Norrie son los más recientes campeones del ATC, pero esta edición los reflectores del cuadro principal los acapara el griego Tsitsipas, quien visita por primera ocasión a Los Cabos con un palmarés de nueve títulos, incluyendo dos de Masters 1000.

Los Cabos vuelve a tener un cartel de muchísimo peso para esta edición, como ha sido en las ediciones pasadas desde su estreno, y en este caso, Stefanos Tsitsipas es el máximo cabeza de serie, seguido por jugadores de peso como el británico Cameron Norrie y el estadounidense Tommy Paul. También hay presencia local con los invitados Ernesto Escobedo y Rodrigo Pacheco Méndez, una de las grandes promesas mundiales.