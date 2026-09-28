Turquía vs Italia: La HORA para ver EN VIVO la Jornada 2 de la Nations League

Este lunes 28 de septiembre los amantes del futbol internacional podrán disfrutar de uno de los juegos más reñidos que habrá en este inicio de la UEFA Nations League, mismo que presentará a una Turquía que decepcionó en el último Mundial contra una Italia que desea recuperar la grandeza.

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Turquía tuvo uno de los periodos más decepcionantes de su pasado reciente luego de quedar eliminada en la primera ronda de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Italia, por su parte, no pudo clasificarse a este torneo, lo cual habla de la crisis por la que el balompié atraviesa en la actualidad.

¿Cómo llegan Turquía e Italia a esta fecha 2 de la Nations League?

Un punto a destacar es que ninguna de las dos escuadras pudieron sumar en el primer juego que tuvieron en esta edición de la Liga de Naciones de la UEFA. Por tal motivo, dicho partido funge como fundamental para las dos en sus deseos de trascender en este torneo.

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Turquía mostró una cara distinta respecto a lo que vivió en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Sin embargo, y pese a que el juego se llevó a cabo en su casa, la selección no pudo evitar la derrota frente a Francia por 1-0 gracias a una excelente anotación de Kylian Mbappé.

Del otro lado de la moneda se encuentra el combinado de Italia, quien pese a haber cambiado de director técnico sufrió una dolorosa derrota en casa a manos de Bélgica, por lo que actualmente se encuentra en el último lugar de su sector con 0 goles a favor y 2 en contra.

¿A qué hora ver en vivo el juego entre Turquía e Italia?

Turquía e Italia se verán las caras en el terreno de juego este lunes 28 de septiembre como parte de la Jornada 2 de la UEFA Nations League dentro del Grupo A, el más reñido de la competición. El partido comenzará en punto de las 12:45 horas y se podrá ver por Sky Sports.