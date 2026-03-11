OFICIAL: TV Azteca Deportes transmitirá el Tigres vs Querétaro de la jornada 11 del Clausura 2026

Como parte de los encuentros de la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, uno de los juegos de la fecha es el Tigres vs Querétaro que será transmitido por TV Azteca Deportes.

El encuentro lo podrás ver por el canal A+ totalmente EN VIVO y GRATIS, el cual es el canal 7.2 en la televisión abierta. De igual forma, el encuentro será transmisitido por la página web y la app de TV Azteca Deportes, por lo que podrás verlos sin ninguna complicación.

🚨🐯 ¡Nuestro partido ante Querétaro tiene nueva fecha y horario! ¡Prepárate para vivir un domingo de doble cartelera en la cancha más pasional del país! ¡Toda la info aquí! ⤵️ pic.twitter.com/RkFson49qq — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) March 7, 2026

El juego tendrá la narración y el analisis de Christian Martinoli, David Medrano, Álvaro López Sordo y Omar Villarreal.

¿Por qué cambiaron de horario el juego de Tigres vs Querétaro?

El partido de Tigres vs Querétaro estaba programado para disputarse el viernes 13 de marzo del 2026 pero el equipo felino disputa el jueves 12 de marzo del 2026 el juego de ida de Octavos de Final ante el Cincinnati. Por lo que era indispensable para el equipo el cambio de día y de horario.

El encuentro fue modificado para disputarse el domingo 15 de marzo a las 17 horas tiempo del centro de México.

"La Liga BBVA MX informa cambio de fecha para el partido entre @TigresOficial y @Club_Queretaro, correspondiente a la Jornada 11 del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará el domingo 15 de marzo a las 17:00 horas en el Estadio Universitario".