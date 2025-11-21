TV Azteca transmitirá Bravos de Juárez vs Pachuca, Play-In rumbo a la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Ha comenzado la Fase Final del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Luego de la victoria de Pachuca ante Pumas y el triunfo de Tijuana contra los Bravos de Juárez, el tercer partido del Play-In por el último boleto a la Liguilla lo van a disputar Bravos vs Tuzos.

Este domingo 23 de noviembre, Juárez recibe al conjunto de la Bella Airosa por el último boleto a la Liguilla del Apertura 2025. El ganador de dicha llave se va a enfrentar a Toluca en la instancia de Cuartos de Final.

A pesar de que los Bravos cayeron frente a los Xolos de Tijuana, el equipo dirigido por Martín Varini tiene otra oportunidad en el Play-In debido a que terminó la Fase Regular en el octavo lugar de la tabla general con 23 puntos, resultado de seis victorias, cinco empates y seis derrotas.

TV Azteca transmitirá Juárez vs Pachuca

El tercer juego de la ronda de Play-In, mismo que van a disputar los Bravos contra los Tuzos, se va a disputar este domingo 23 de noviembre en punto de las 19:00 horas, tiempo de la CDMX.

Las acciones del encuentro las vas a poder disfrutar por Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes con la narración de Christian Martinoli acompañado de los comentarios de Luis García, Álvaro López Sordo y Luis Roberto Alves 'Zague'.

Así se jugará la Liguilla del Apertura 2025

Toluca vs Juárez/Pachuca

Tigres vs Tijuana

Cruz Azul vs Chivas

América vs Monterrey

