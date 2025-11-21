deportes
Nota

TV Azteca transmitirá Bravos de Juárez vs Pachuca, Play-In rumbo a la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

El tercer partido de Play-In que define al rival de Toluca en la Liguilla del Apertura 2025, lo vas a poder disfrutar con la mejor transmisión por Azteca 7

Estadio Olímpico Benito Juárez
Oscar Rodríguez
Liga MX
Ha comenzado la Fase Final del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Luego de la victoria de Pachuca ante Pumas y el triunfo de Tijuana contra los Bravos de Juárez, el tercer partido del Play-In por el último boleto a la Liguilla lo van a disputar Bravos vs Tuzos.

Este domingo 23 de noviembre, Juárez recibe al conjunto de la Bella Airosa por el último boleto a la Liguilla del Apertura 2025. El ganador de dicha llave se va a enfrentar a Toluca en la instancia de Cuartos de Final.

A pesar de que los Bravos cayeron frente a los Xolos de Tijuana, el equipo dirigido por Martín Varini tiene otra oportunidad en el Play-In debido a que terminó la Fase Regular en el octavo lugar de la tabla general con 23 puntos, resultado de seis victorias, cinco empates y seis derrotas.

TV Azteca transmitirá Juárez vs Pachuca

El tercer juego de la ronda de Play-In, mismo que van a disputar los Bravos contra los Tuzos, se va a disputar este domingo 23 de noviembre en punto de las 19:00 horas, tiempo de la CDMX.

Las acciones del encuentro las vas a poder disfrutar por Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes con la narración de Christian Martinoli acompañado de los comentarios de Luis García, Álvaro López Sordo y Luis Roberto Alves 'Zague'.

Así se jugará la Liguilla del Apertura 2025

Toluca vs Juárez/Pachuca
Tigres vs Tijuana
Cruz Azul vs Chivas
América vs Monterrey

FC Juárez
Pachuca
