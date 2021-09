TV Azteca transmitirá mayoría de juegos de Chivas en cierre de torneo

El Apertura 2021 llega a la parte más emocionante y a través de Fut Azteca podrás ver los partidos que definirán el rumbo de cara a la fase de recalificación y cuartos de final. Chivas viene de empatar en el Estadio Azteca en el Clásico Nacional, y esta semana podría amarrar virtualmente su lugar en la etapa decisiva del campeonato mexicano.

TV Azteca te llevará en tu pantalla y redes sociales el camino del Rebaño Sagrado en su búsqueda de los puntos necesarios para clasificar. Este miércoles como parte de la jornada 11, Chivas visitará a los Gallos Blancos de Querétaro en el Estadio Corregidora. El partido lo podrás seguir a las 9 de la noche por Azteca 7 con la narración de Christian Martinoli, el análisis de Luis Garcia, comentarios de Jorge Campos y en la cancha Omar Villarreal.

Las emociones rojiblancas no se detendrán y este sábado 2 de octubre, TV Azteca te llevará las acciones del Clásico Tapatío entre Guadalajara y Atlas desde el Estadio Akron. Los rojiblancos buscarán su séptima victoria consecutiva ante el eterno rival de la ciudad.

Si Guadalajara consigue la semana de 6 puntos, llegaría a 20 unidades, por lo que estaría prácticamente con pie y medio al menos en la repesca. Los comentaristas para el partido serán Martinoli, Doctor García, Zague, Jorge Campos y David Medrano.

MEXSPORT

En octubre, Fut Azteca te seguirá transmitiendo las emociones del equipo más querido de México cuando el sábado 23 reciba al campeón Cruz Azul en punto de las 8:45 de la noche por Azteca 7. El compromiso será correspondiente a la jornada 15 donde ambas escuadras tratarán de mantener esperanzas de calificar directo dentro de los 4 mejores.

Te puede interesar: Cambio de actitud en Chivas tras salida de Vucetich

La última jornada del Apertura 2021 también tendrá por Fut Azteca al Guadalajara cuando visite la Perla del Pacífico para encontrarse con el Mazatlán FC. Será dentro de la cartelera del Viernes Botanero el próximo 5 de noviembre.

Los partidos de Chivas por Azteca

Querétaro vs Chivas, Miércoles 29 de septiembre, 9 pm, Azteca 7

Chivas vs Atlas, Sábado 2 de octubre, 8:45 pm, Azteca 7

Chivas vs Cruz Azul, Sábado 23 de octubre, 8:45 pm, Azteca 7

Mazatlán vs Chivas, Viernes 5 de noviembre, Por definir horario.

Te puede interesar: Chivas dio a conocer tiempo de recuperación de Isaac Brizuela