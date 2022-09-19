TV Azteca transmitirá México vs Perú y México vs Colombia EN VIVO

La Selección Mexicana se prepara para su participación a la Copa del Mundo Qatar 2022 y esta vez se enfrentará a su similar de Perú, encuentro que se jugará en la cancha del Rose Bowl, este partido TV Azteca lo pasará en VIVO el sábado 24 de septiembre a partir de las 19:50 horas y que podrás ver por Azteca 7, en nuestro portal y en la APP de Azteca Deportes con la mejor narración y análisis de Christian Martinoli, El “Doctor” García, Jorge Campos, Zague, Carlos Guerrero, Inés Sainz y David Medrano.

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El técnico argentino Gerardo ‘Tata’ Martino enfrentará a la Selección de Perú, que es dirigida por el extécnico de Cruz Azul Juan Reynoso, donde contará con todos los jugadores que se encuentran en Europa, así como los futbolistas convocados que juegan en la Liga BBVA MX, a excepción de los que se encuentran lastimados como Rogelio Funes Mori y Luis Romo que no podrán jugar este partido rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Este es una de las últimas oportunidades para que algunos puedan conseguir su boleto para estar en el Mundial en el próximo mes de noviembre.

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El próximo encuentro de la Selección Mexicana se enfrentará a su similar de Colombia, el 29 de septiembre en el estadio Levi’s a partir de las 21.00 horas.

¿A qué hora juega México vs Perú?

El partido entre México y Perú se jugará el sábado 24 de septiembre a las 19:50 horas, tiempo del centro de México.

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¿Dónde se jugará el México vs Perú? El partido de preparación entre México y Perú para el Mundial Qatar 2022, se jugará en el Rose Bowl.

¿Dónde ver en VIVO el México vs Perú?

Tendrás muchas opciones para ver el partido entre México y Perú. Podrás verlo por la pantalla de Azteca 7, por nuestras plataforma digitales en aztecadeportes.com y también por nuestra App.