TV Azteca transmitirá Carlos Alcaraz vs Tommy Paul EN VIVO | Tennis Fest

No hay plazo que no llegue, ni fecha que no es cumpla. Este miércoles 29 de noviembre, Carlos Alcaraz pisará tierras aztecas, en la Momunental Plaza de Toros para medirse al estadounidense Tommy Paul, en la segunda edición del Tennis Fest.

Así como el publico mexicano recibió a Roger Federer y a Rafael Nadal, en el mismo recinto, se espera que esta ocasion no sea la excepción, y que una vez más la afición arrope al cuadro que engalanará la noche, pues también habrá un duelo de la rama femenil entre Caroline Wozniacki y Maria Sakkari, quienes abrirán la espectacular noche.

México me parece un país maravilloso: Carlos Alcaraz

¿Cómo llega Carlos Alcaraz al Tennis Fest en la Plaza de Toros?

El español es profesional desde el 2018, apenas tiene 20 años, y actualmente es el número dos del mundo y llega como el flamante campeón de Wimbledon en este año. En su carrera ha conquistado 12 títulos, entre ellos también el US Open de 2022.

Ante Tommy Paul, su rival en el Tennis Fest, se ha medido en tres ocasiones durante este 2023, dos victorias fueron para Alcaraz, en Cincinnati y Miami, por una derrota en Canadá, todos en partidos ha tres sets, por lo que este miércoles 29 noviembre nos espera un partidazo.