TV Azteca transmitirá Tigres vs Necaxa EN VIVO, partido de la Jornada 13 del Apertura 2025

Se enfrentan en compromiso de la Jornada 13, el cuadro de Tigres ante el conjunto de Necaxa en lo que ademas es la reanudación del Apertura 2025 por la pausa en la Fecha FIFA, compromiso que sucederá el viernes 17 de octubre en el EstadIo Universitario, casa de los felinos.

Tigres aparece en el VIERNES BOTANERO y promete junto a Necaxa, dar un gran partido justo cuando el Apertura 2025 se está acabando y los puestos se aprietan en la obtención de puntos.

Así llegan Tigres y Necaxa al partido de Liga MX en la Jornada 13

Tigres está en el quinto escalón del torneo mexicano luego de 12 partidos, con 23 unidades saldo de seis victorias, cinco empates y una sola derrota. Tiene camino de Liguilla y esta pausa sirvió para apuntalar la estrategia y recobrar energías.

En casa es una máquina y será muy complicada para Necaxa esta visita, sobre todo cuando están entre los últimos sitios y la gestión de Fernando Gago junto a las bajas que se dieron en el torneo, han mantenido al equipo hidrocálido con un paso difícil.

Necaxa para precisar, tiene 9 puntos en el torneo y es el lugar 17 del Apertura 2025 con dos partidos ganados, tres empates y siete derrotas que no lo dejan salir del fondo.

Si hay un momento para renacer y soñar con ir a Play In, es en esta jornada 13.

¿Qué equipo narrará el Tigres vs Necaxa de la Jornada 13?

En la fecha 13 del torneo, Tigres enfrenta a Necaxa y la transmisión la podrás ver EN VIVO desde las 8:50 PM, con la narración del Viernes Sotanero con Jorge Campos, Cristian Martinoli, Luis Garcías y Álvaro López Sordo en la cancha.

Los partidos de la Jornada 13 del Apertura 2025

Puebla vs Tijuana | viernes 17 de octubre 7:00 PM

San Luis vs Atlas | viernes 17 de octubre 9:00 PM

Tigres vs Necaxa | viernes 17 de octubre 9:00 PM

Juárez vs Pachuca | sábado 18 de octubre 5:00 PM

Santos vs León | sábado 18 de octubre 5:00 PM

Toluca vs Querétaro | sábado 18 de octubre 5:00 PM

Monterrey vs Pumas | sábado 18 de octubre 7:00 PM

Chivas vs Mazatlán | sábado 18 de octubre 7:07 PM

Cruz Azul vs América | sábado 18 de octubre 9:05 PM