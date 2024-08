TV Azteca transmitirá Tigres vs Pachuca EN VIVO de los Dieciseisavos de Final de la Leagues Cup

Inicia la etapa de Dieciseisavos de Final de la Leagues Cup con 11 equipos de la Liga BBVA MX y 21 conjuntos de la Major League Soccer (MLS).

Un duelo entre escuadras mexicanas se llevará a cabo este miércoles 8 de agosto. Tigres y Pachuca se enfrentarán en la cancha de Q2 Stadium a partir de las 19:00 horas tiempo del centro de México y lo podrás ver en VIVO y GRATIS por Azteca 7 con la narración y análisis de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague y Carlos Guerrero.

Tigres, dirigido por el serbio Veljko Paunović, clasificó en el primer puesto del Grupo Este 3 con seis puntos luego de haber ganado a la Franja del Puebla por marcador de 2-1 con goles de Sebastián Córdova y Diego Reyes.

El segundo triunfo de los felinos fue ante el actual campeón del torneo Inter Miami por 2-1 anotando Juan Brunetta y Juan Pablo Vigón.

Por su parte, los Tuzos, que son entrenados por el uruguayo Guillermo Almada, pasaron a esta ronda como segundo del Grupo Este 6 con apenas 2 puntos luego de empatar con New York Red Bull y Toronto FC.

Cruces de Dieciseisavos de Final de la Leagues Cup 2024

Los Dieciseisavos de Final de la Leagues Cup 2024, ya con los 32 14 partidos definidos, se jugarán desde este miércoles 7 al viernes 9 de agosto.

Miércoles 7 de agosto:

LAFC vs Austin FC

Whitecaps vs Pumas

Jueves 8 de agosto:

Inter Miami vs Toronto

Seattle Sounders vs LA Galaxy

San Jose Earthquakes vs Necaxa

Tigres vs Pachuca

Viernes 9 de agosto:

Cincinnati vs Santos

Orlando City vs Cruz Azul

Juárez vs Colorado

St. Louis City SC vs Timbers

Philadelphia Union vs Montreal

Toluca vs Houston Dynamo

Columbus Crew vs Sporting Kansas City

América vs Atlas

DC United vs Mazatlán

New England Revolution vs New York City

¿Qué otro encuentro de Dieciseisavos de Final transmitirá TV Azteca?

El encuentro entre Mazatlán vs DC United de este viernes 9 de agosto a partir de las 17:30 horas tiempo del centro de México lo podrás ver EN VIVO y GRATIS a través de Azteca 7.