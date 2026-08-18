TV Azteca transmitirá EN VIVO y GRATIS Los Angeles Rams vs New Orleans Saints de la pretemporada de la NFL
Este sábado 22 de agosto de 2026, los Los Angeles Rams y los New Orleans Saints se enfrentarán en un partido de pretemporada correspondiente a la Semana 3
Este sábado 22 de agosto de 2026, los Los Angeles Rams y los New Orleans Saints se enfrentarán en un partido de pretemporada correspondiente a la Semana 3 que servirá como termómetro para ambos equipos. El duelo está programado a las 14:00 horas y podrá seguirse en vivo a través de Azteca Deportes Network, una oportunidad para que los aficionados mexicanos disfruten de la acción de la NFL en tiempo real.
Hablemos del campo donde juegan en la NFL | Ritualízate con Andy Sola | Capítulo 2
Los Angeles Rams buscan afinar detalles
Los Rams llegan con la intención de probar nuevas piezas en su ofensiva y ajustar su defensa de cara a la temporada regular. La pretemporada es el escenario ideal para evaluar a los novatos y dar minutos a jugadores que buscan consolidarse en el roster. La expectativa está puesta en cómo responderá su línea ofensiva y en el desempeño de su quarterback de primera ronda del draft 2026 Ty Simpson que intentan ganarse ser el segundo mariscal de campo del equipo, solamente atrás del MVP de la temporada pasada Matthew Stafford.
New Orleans Saints con renovada energía
Los Saints, por su parte, atraviesan un proceso de renovación. La pretemporada les permitirá medir la química entre su quarterback y el cuerpo de receptores, además de ajustar la defensa secundaria, que fue un punto débil en la campaña anterior.
Primeros 5 partidos de Los Angeles Rams en la temporada 2026
- Semana 1
- Fecha: Jueves 10 de septiembre, 2026
- Rival: San Francisco 49ers
- Lugar: Melbourne Cricket Ground
- Semana 2
- Fecha: Lunes 21 de septiembre, 2026
- Rival: New York Giants
- Lugar: Estadio SoFi
- Semana 3
- Fecha: Domingo 27 de septiembre, 2026
- Rival: Denver Broncos
- Lugar: Empower Field en Mile High
- Semana 4
- Fecha: Domingo 4 de octubre, 2026
- Rival: Philadelphia Eagles
- Lugar: Lincoln Financial Field
- Semana 5
- Fecha: Lunes 12 de octubre, 2026
- Rival: Buffalo Bills
- Lugar: Estadio SoFi, Inglewood
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Primeros 5 partidos de New Orleans Saints en la temporada 2026
- Semana 1
- Fecha: Domingo 13 de septiembre, 2026
- Rival: Detroit Lions
- Lugar: Ford Field, Detroit
- Semana 2
- Fecha: Domingo 20 de septiembre, 2026
- Rival: Baltimore Ravens
- Lugar: M&T Bank Stadium
- Semana 3
- Fecha: Domingo 27 de septiembre, 2026
- Rival: Las Vegas Raiders
- Lugar: Caesars Superdome
- Semana 4
- Fecha: Lunes 5 de octubre, 2026
- Rival: Atlanta Falcons
- Lugar: Caesars Superdome
- Semana 5
- Fecha: Domingo 11 de octubre, 2026
- Rival: Minnesota Vikings
- Lugar: Caesars Superdome