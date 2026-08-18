TV Azteca transmitirá EN VIVO y GRATIS Los Angeles Rams vs New Orleans Saints de la pretemporada de la NFL

Este sábado 22 de agosto de 2026, los Los Angeles Rams y los New Orleans Saints se enfrentarán en un partido de pretemporada correspondiente a la Semana 3 que servirá como termómetro para ambos equipos. El duelo está programado a las 14:00 horas y podrá seguirse en vivo a través de Azteca Deportes Network, una oportunidad para que los aficionados mexicanos disfruten de la acción de la NFL en tiempo real.

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Los Angeles Rams buscan afinar detalles

Los Rams llegan con la intención de probar nuevas piezas en su ofensiva y ajustar su defensa de cara a la temporada regular. La pretemporada es el escenario ideal para evaluar a los novatos y dar minutos a jugadores que buscan consolidarse en el roster. La expectativa está puesta en cómo responderá su línea ofensiva y en el desempeño de su quarterback de primera ronda del draft 2026 Ty Simpson que intentan ganarse ser el segundo mariscal de campo del equipo, solamente atrás del MVP de la temporada pasada Matthew Stafford.

New Orleans Saints con renovada energía

Los Saints, por su parte, atraviesan un proceso de renovación. La pretemporada les permitirá medir la química entre su quarterback y el cuerpo de receptores, además de ajustar la defensa secundaria, que fue un punto débil en la campaña anterior.

Primeros 5 partidos de Los Angeles Rams en la temporada 2026

Semana 1

Fecha: Jueves 10 de septiembre, 2026 Rival: San Francisco 49ers Lugar: Melbourne Cricket Ground

Semana 2

Fecha: Lunes 21 de septiembre, 2026 Rival: New York Giants Lugar: Estadio SoFi

Semana 3

Fecha: Domingo 27 de septiembre, 2026 Rival: Denver Broncos Lugar: Empower Field en Mile High

Semana 4

Fecha: Domingo 4 de octubre, 2026 Rival: Philadelphia Eagles Lugar: Lincoln Financial Field

Semana 5

Fecha: Lunes 12 de octubre, 2026 Rival: Buffalo Bills Lugar: Estadio SoFi, Inglewood



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